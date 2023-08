Trubin, giornata importante: per l’Inter un fattore da osservare

Il nome di Anatoliy Trubin resta sempre caldo per la porta dell’Inter, anche se difficilmente entro la fine di questo mercato. In ogni caso per il portiere in scadenza nel 2024 oggi è una giornata importante: dopo la panchina nell’ultima gara del campionato ucraino, resta da capire se giocherà oggi contro il Tottenham.

SITUAZIONE DI MERCATO – In scadenza nel 2024, Anatoliy Trubin resta sempre un nome sul tavolo dell’Inter. Preso Yann Sommer, i nerazzurri sono sempre alla ricerca di un altro portiere per coprire il buco lasciato dall’addio di Samir Handanovic. Quello dell’ucraino non è l’unico profilo sotto osservazione, ma sicuramente è quello che convince di più. La sua situazione di mercato, però, è complicata. Lo Shakhtar Donetsk chiede infatti cifre decisamente fuori mercato per Trubin, specialmente considerato il fatto che sia già entrato nell’ultimo anno di contratto.

FATTORE DA OSSERVARE – Resta da capire ora la situazione che vivrà Trubin da qui a fine mercato e, nel caso di permanenza in Ucraina, da qui a fine stagione. Il campionato nazionale è già iniziato da due giornate: la prima è rimasto fuori a causa di una squalifica, ma nella seconda giornata ha guardato i compagni dalla panchina per scelta tecnica. Oggi l’amichevole in trasferta contro il Tottenham. Se Trubin dovesse restare fuori non solo dai titolari, ma dalla partita in generale, il messaggio sarebbe piuttosto chiaro. Con l’Inter pronta a osservare, per cercare di capire se la sua situazione possa essere un fattore su cui fare leva per cercare di accontentare Simone Inzaghi e dargli anche il secondo portiere.