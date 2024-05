Cuadrado dice addio all’Inter: si aprono tre porte – La FM

Juan Cuadrado è pronto a dire addio all’Inter. Il centrocampista colombiano si trasferirà lontano dall’Europa. Tre le mete che potrebbero realizzarsi nelle prossime settimane, come spiegato da La FM.

SCELTE – Juan Cuadrado, a partire dal prossimo luglio, sarà un ex giocatore dell’Inter. Il centrocampista colombiano, nonostante l’ennesimo campionato vinto in Italia, non rinnoverà il contratto con i nerazzurri che quindi lo saluteranno a zero. L’ex Juventus – molto probabilmente – non resterà nemmeno in Europa, come anticipato da La FM. Secondo la radio generalista della Colombia, l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo che avrebbe chiesto al club di portare in Arabia Saudita la “panita”. A questo si aggiunge anche l’interesse di alcuni club degli Stati Uniti, con Cuadrado che potrebbe andare a giocare in MLS.

Cuadrado, una scelta di cuore o di soldi?

RITORNO – Oltre alle due piste che porterebbero oltreoceano o nel deserto saudita, una terza pista avrebbe il sapore di casa. A Juan Guillermo Cuadrado potrebbe essere riaperta la porta del club dove ha iniziato la sua carriera da professionista. Proprio per questo il Deportivo Independiente de Medellin potrebbe essere una grande opzione.