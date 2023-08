Balogun, per l’Inter sempre più priorità: cifra scontata – SI

Le scelte in attacco per l’Inter in vista della prossima stagione continuano a essere complicate: prima la rottura dei rapporti con Romelu Lukaku, poi la trattativa sfumata per Gianluca Scamacca. Resta caldissimo il nome di Folarin Balogun che, come ribadisce SportItalia, è sempre la priorità dei nerazzurri.

PRIORITÀ – Folarin Balogun resta adesso per forza di cose la priorità per l’attacco dell’Inter. La volontà del giocatore è chiara: trovare più spazio. Cosa che, all’Arsenal, gli è praticamente impossibile e lo si è visto nelle amichevoli disputate dai Gunners. Intanto il prezzo del cartellino scende leggermente. Partiti da una valutazione di 40 milioni di euro, infatti, si può chiudere a 35. Ma bisognerà fare in fretta, perché il campionato è ormai alle porte e Simone Inzaghi necessita urgentemente di un altro attaccante.