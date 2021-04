Inter, prove di Europa: ancora leader nei 5 migliori campionati continentali

Come già indicato qualche tempo fa (vedi approfondimento), l’Inter è ancora la squadra “leader” per punti fatti nei top cinque campionati europei. Un dato ulteriormente confermato dopo le ultime giornate disputate.

LEADER – Prove di Europa per l’Inter che, con 79 (di cui gli ultimi tre nell’1-0 di ieri contro il Verona), resta la squadra con più punti realizzati nei migliori cinque campionati europei. Subito dietro ai nerazzurri resta il Manchester City, “fermo” a quota 77 con lo stesso numero di giornate disputate (33). Seguono l’Atletico Madrid (a 73, in attesa però della gara che il Barcellona deve recuperare e che potrebbe portare i blaugrana a 74) in Liga, il Bayern Monaco a 71 (con 31 gare disputate, che potrebbe portare i bavaresi al massimo a 77 punti) e il Lille, capolista in Ligue 1 a 73 punti in 34 giornate, grazie anche alla vittoria di ieri in rimonta contro il Lione.

PROVE PER IL FUTURO – Va detto e sottolineato, questi numeri lasciano un po’ il tempo che trovano. Ma fanno capire come l’Inter stia cercando di migliorare e proseguendo sul percorso che può portare la squadra a migliorare anche in Europa. Se i nerazzurri dovessero vincere lo Scudetto, arriverà anche un grande vantaggio – rispetto alle ultime stagioni – in Champions League. Ovvero l’ingresso nella prima fascia dei sorteggi. Prove di Europa, insomma, in attesa di capire se il cammino internazionale della prossima stagione possa essere di maggior successo rispetto a quest’anno.