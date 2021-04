Inter, tra le capoliste dei top 5 campionati europei nessuno ha più punti

Per comprendere ancora di più la grande stagione dell’Inter, come sempre ci aiutano i numeri. Nei migliori cinque campionati europei, infatti, nessuna tra le squadre in testa ha più punti dei nerazzurri.

PRIMA TRA LE PRIME – Con i 74 punti sommati nelle 30 partite giocate fin qui in Serie A, l’Inter è la squadra capolista – tra i primi cinque campionati europei – ad avere più punti di tutte. Seguono il Manchester City con altrettanti punti (74), ma fatti registrare con due gare giocate in più (32). L’Atletico Madrid, in testa alla classifica della Liga Spagnola è fermo a 67, mentre due punti in meno (65) li ha il Bayern Monaco in Bundesliga. Infine, il Lilla in Ligue 1 è prima (davanti al PSG) con 69 punti. Un record europeo che va a sommarsi a quello delle vittorie consecutive in campionato: nessuna, infatti, ha una striscia di vittorie attiva più lunga di quella della squadra meneghina.

STAGIONE DA RECORD – Una piccola soddisfazione quella per l’Inter di Antonio Conte, dopo il deludente percorso europeo conclusosi anzitempo con un quarto posto nella fase a gironi della Champions League. Ma parliamo, in ogni caso, di un’altra Inter. Totalmente diversa da quella vista a partire dalla sfida di andata contro il Sassuolo, vero spartiacque della stagione nerazzurra. La partita di Napoli in questo senso dirà molto, specialmente se i nerazzurri dovessero salire a ben 12 vittorie consecutive in campionato (che andrebbero ad aggiungersi a un’altra striscia impressionante di otto, fatta registrare prima della sconfitta esterna a Genova contro la Sampdoria). In attesa del prossimo anno, dove l’Inter tornerà sicuramente a dire la sua anche nell’Europa che conta.