Inter Primavera, con il Napoli segnali di ripresa: la svolta tattica di Chivu

Ieri l’Inter Primavera è tornata alla vittoria in campionato con un roboante 4-0 contro il Napoli. La squadra di Chivu ha mostrato segnali di crescita, dati probabilmente da una modifica tattica rilevante

RIPRESA – Torna alla vittoria la Primavera di Cristian Chivu. Il risultato è netto e rispecchia quanto visto nell’arco dei 90′. I nerazzurri hanno dominato la gara per tutto il tempo, apparendo sia solidi in fase difensiva – merito anche della new entry Kassama – ma soprattutto molto pungenti in fase offensiva. Chivu è partito con una sorta di 4-2-3-1, dando la possibilità al quartetto offensivo di esprimere tutto il proprio potenziale. Avere la possibilità di far scendere in contemporanea giocatori del calibro di Owusu, Iliev e Carboni alle spalle di Esposito è un plus non indifferente. La mediana composta da Kamate e Stankovic – ieri entrambi in gol – è equilibrata e completa. Entrambi hanno svolto un ottimo lavoro in entrambe le fasi, coprendo il centrocampo e dando il loro contributo anche in fase offensiva. Il punto di riferimento della squadra di Chivu rimane ovviamente Iliev, ieri autore di ben 3 assist. Il bulgaro non sorprende più, e i suoi numeri sono davvero interessanti: in 21 partite, 10 gol e 10 assist per il numero 11. Adesso si torna in campo in Youth League, altra competizione da onorare. Da capire se Chivu confermerà in toto l’11 vincente con il Napoli oppure effettuerà qualche cambio.