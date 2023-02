Dzeko si conferma titolare, ultimi dettagli in vista di Inter-Milan – Sky

Edin Dzeko si conferma sempre più titolare al fianco di Lautaro Martinez in vista di Inter-Milan di questa sera. Come riporta l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, si sta lavorando al momento agli ultimi dettagli per il derby

SCELTE FINALI – La rifinitura di oggi porterà Simone Inzaghi a prendere le ultime scelte di formazione in vista di Inter-Milan di questa sera. Secondo le ultime che arrivano da Appiano Gentile, Edin Dzeko si conferma sempre più titolare al fianco di Lautaro Martinez, con Romelu Lukaku che partirà dalla panchina. Il ritorno di Milan Skriniar sposta Matteo Darmian sulla destra, con l’esclusione dal primo minuto di Denzel Dumfries. Confermato il resto della formazione, con Marcelo Brozovic che torna a disposizione, ma soltanto dalla panchina.