Pioli pronto a cambiare modulo per Inter-Milan: due idee al vaglio – Sky

Stefano Pioli studia le ultime scelte in vista di Inter-Milan di questa sera. Secondo l’inviato di Sky Sport a Milanello Manuele Baiocchini, il tecnico rossonero è orientato ad abbandonare il 4-2-3-1 per puntare su un altro modulo. Con due possibili idee

CAMBIO MODULO – Prove tattiche per Stefano Pioli, orientato ad abbandonare il suo modulo classico, ovvero il 4-2-3-1. Sono due le possibili idee che il tecnico è orientato a scegliere: o il 3-5-2 o il 4-3-3. La possibile scelta potrebbe però ricadere proprio sulla difesa a tre per coprirsi e giocare quindi a specchio con l’Inter. In questo caso, pronto Gabbia a scendere in campo con Kjaer e Kalulu, mentre a centrocampo è prevista la novità Messias per dare qualità. Probabile l’esclusione davanti di Rafael Leao dal primo minuto, pronto a subentrare a partita in corso.