Inter nei playoff Mondiali con 3 giocatori: i postumi del qualificarsi o meno

In settimana al via ai playoff Mondiali di Qatar 2022. L’Inter è coinvolta con tre giocatori tra Italia e Turchia. Dal punto di vista mentale, è un altro stress da non sottovalutare

NAZIONALI − Smaltito il deludente pareggio contro la Fiorentina, per gran parte della rosa dell’Inter è arrivato il momento di partire con le proprie Nazionali. Sono dieci i giocatori di Simone Inzaghi in giro per il mondo. Fuori dalle liste delle rispettive selezioni i big Stefan de Vrij, Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez. Tutti e tre out per motivi di forza maggiore. Entrando nel merito della questione playoff per Qatar 2022, per tre giocatori nerazzurri la sosta nazionali sarà tutt’altro che un riposo fisico e mentale. Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, infatti, si giocheranno rispettivamente con Italia e Turchia l’accesso al prossimo campionato del mondo in Asia.

ANCORA TENSIONE − L’accesso o meno a Qatar 2022 costerà a tutti e tre un ulteriore dispiego di energie fisiche e mentali. Barella, titolare inamovibile dell’Italia di Roberto Mancini, giocherà (si spera per gli azzurri) entrambe le partite dal primo minuto. Sia contro la Macedonia del Nord che con la vincente tra Portogallo e Turchia, per il centrocampista dell’Inter non ci sarà alcun turno di stop. Bastoni sarà titolare giovedì sera a Palermo contro i macedoni e in caso di emergenza difensiva (Chiellini e Bonucci non al meglio) potrebbe esserlo anche per la finalissima. Non è da meno Calhanoglu, che dovrà essere la guida della sua Turchia nel delicato match contro il Portogallo. L’accesso al Mondiale rimane un’enigma. Al contempo, qualificarsi o non qualificarsi potrebbe lasciare anche qualche strascico per il finale di stagione con l’Inter.