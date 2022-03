Dybala, occhio alle tempistiche: l’Inter ragiona anche su…Lautaro Martinez

Si accende il mercato con Dybala via a zero dalla Juventus. La Joya può trovarsi sin da subito una squadra, l’Inter lo sa e intanto ragiona anche su Lautaro Martinez

DISCORSO JOYA − Paulo Dybala a parametro zero è un’opportunità di mercato che tenta diversi club europei. Tra questi rientra anche l’Inter, con Beppe Marotta da sempre grande estimatore del giocatore argentino. Come riporta Alessandro Sugoni, ospite negli studi di Sky Sport 24, il discorso è abbastanza complicato. Al momento, l’Inter ha un reparto offensivo completo con Lautaro Martinez come principale leader tecnico. Il Toro ha rinnovato il contratto con il club nerazzurro qualche mese fa e per l’Inter è un vero e proprio patrimonio da proteggere. Nel caso in cui l’Inter dovesse cederlo per acquistare Dybala, sicuramente non accetterà proposte al ribasso. Al contempo, però, Dybala può firmare sin da subito con qualsiasi squadra e l’Inter dovrà ragionare anche con le tempistiche.