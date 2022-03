Inter, partito il carrozzone: un ‚favore‘ arbitrale diventa uno scandalo storico

Il rigore negato al Torino per il contatto tra Ranocchia e Belotti ha portato una mobilitazione gigantesca

dei media nei confronti dell’Inter. Insomma, nulla di nuovo quando si tratta dei nerazzurri.

SCANDALO! – Partiamo da una frase chiara e semplice: il contatto tra Ranocchia e Belotti era rigore.

Netto. Nessun problema ad ammetterlo e ad ammettere che quello di Guida (ma soprattutto del VAR)

sia stato un grave errore. Detto questo, è giusto anche riservare qualche parolina al solito trattamento

dei media quando l’episodio accade all’Inter o quando accade a un’altra squadra. Qualcuno ha citato

l’errore come quello “più clamoroso da quando esiste il VAR”. Guarda caso quando favorisce i nerazzurri.

Senza ricordarsi, però, di quando un tocco di petto decise una partita in sfavore della squadra dell’allora

allenatore Spalletti diventando magicamente un tocco di mano. Con l’aggravante, quella volta, che il

direttore di gara (Abisso…) andò effettivamente a ricontrollare le immagini al video.

Inter, narrazione mediatica sempre diversa (in peggio) rispetto agli altri

TRATTAMENTI DIVERSI – Sono stati parecchi gli errori arbitrali in queste giornate di campionato. Due, nel

dettaglio, hanno favorito (strano…) la Juventus, lanciata in una piena rimonta verso le posizioni di alta

classifica. Nel dettaglio un rigore molto generoso concesso per lo 0-2 di Morata e la mancata espulsione

di Rabiot per fallo di mano volontario sul rigore concesso – e poi sbagliato – alla Sampdoria. Ma,

chiaramente, fa più notizia parlare di un favore arbitrale all’Inter, nonostante questo accada

decisamente ben più raramente rispetto ad altre squadre. E allora che riparta il carrozzone. Dopotutto, a

Milano (sponda nerazzurra sia chiaro) ci siamo abituati.