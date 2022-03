Lautaro Martinez, contro la Fiorentina possibile panchina per lui

Lautaro Martinez dopo aver ritrovato la via del gol contro Salernitana e Liverpool, ieri contro il Torino non ha avuto vita facile, soprattutto con un avversario non troppo semplice come Gleison Bremer. Contro la Fiorentina, invece, l’attaccante argentino potrebbe accomodarsi in panchina per un motivo bene preciso.

TURNO DI RIPOSO – Lautaro Martinez dopo la prestazione poco esaltante messa in mostra contro il Torino (non solo lui ma di tutta la squadra), in vista della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina potrebbe tornare in panchina. Il motivo è semplice, ed è legato soprattutto al prossimo scontro diretto contro la Juventus alla ripresa del campionato. L’argentino, diffidato anche contro il Torino, non ha ricevuto nessun cartellino giallo quindi contro i viola ci sarebbe il rischio di perderlo per la sfida contro i bianconeri. In attacco dovrebbe rivedersi la coppia formata da Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Lautaro Martinez, dunque, partirà precauzionalmente in panchina.