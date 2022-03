Inter, sabato con la Fiorentina inizia un altro campionato! Tre motivi su tutti

L’Inter dovrà ripartire da San Siro e dalla sfida con la Fiorentina, in programma sabato alle ore 18.00 e valevole per la trentesima giornata di Serie A. Dopo il pari con il Torino la squadra di Inzaghi non più più fare calcoli (vedi articolo), dando inizio a un altro campionato. E i motivi sono molteplici

ALTRA STORIA – L’Inter di Simone Inzaghi continua a perdere terreno dalla vetta. Dopo la vittoria con la Salernitana e quella con il Liverpool, i nerazzurri inciampano anche sul campo del Torino di Ivan Juric con un primo tempo approcciato malissimo e un secondo tempo leggermente più pimpante ma non abbastanza. Il gol di Alexis Sanchez allo scadere non deve illudere perché un punto è sempre meglio di zero, ma concretamente smuove poco. A San Siro con la Fiorentina, Samir Handanovic e compagni hanno l’obbligo di dare inizio a un altro mini campionato. E i motivi sono tanti.

MOTIVI – Prima di ogni cosa non c’è più la Champions League, dunque Inzaghi ha una settimana piena per preparare le partite e recuperare le energie. Se per le altre squadre viene considerato un vantaggio, deve esserlo anche per la sua. In secondo luogo i passi falsi e i bonus sono terminati: ora la classifica è reale. Il recupero con il Bologna c’è sempre ma se il Milan dovesse fare sempre il suo potrebbe diventare una partita di contorno. Dunque, per evitare questa ipotesi, l’Inter deve rispondere colpo su colpo e approfittare di eventuali passi falsi. Per finire, se nella prima parte di stagione si è parlato di rimonta e corsa scudetto, ora bisogna parlare di rincorsa perché fondamentalmente di quello si tratta. Senza dimenticare di guardarsi dietro dove c’è una Juventus in avvicinamento e con uno scontro diretto ancora da giocare. I motivi sono molteplici, dicevamo, e tutti validissimi. Ora sta a Inzaghi ridurre al minimo gli errori.