Inter, ora serve lavorare sulle uscite (mentre si ufficializzano gli acquisti)

L’Inter vivrà, se così possiamo dirlo, una sorta di pausa sul calciomercato in entrata. I nerazzurri infatti devono prima vendere qualcuno, o comunque, salutarlo.

UFFICIALIZZARE – Sarà un periodo di relativa calma per l’Inter e la dirigenza. Relativa perché i nerazzurri ora, dopo i botti di inizio giugno, possono pensare a piazzare i nomi in uscita per poi andare a ultimare i vari reparti. Certo, nel mentre magari verranno ufficializzati vari calciatori. Mkhitaryan ha svolto le visite e firmato, così come Onana, ma manca l’annuncio. Bellanova e Asllani sono attesi a Milano per lo stesso percorso. Ma l’Inter intanto deve salutare qualcuno perché La Rosa è folta e con troppe pedine. Insomma, periodo di relativa calma.