Dybala-Inter situazione invariata: serve spazio. Joya senza ansie − SI

ATTESA − Paulo Dybala all’Inter, serve ancora attesa a pazienza. L’Inter dovrà liberare primo dello spazio per poter far entrare l’attaccante argentino. A riportarlo Alfredo Pedullà su Sportitalia mercato. Nessuna novità e situazione rimasta invariata. Tra le parti non c’è nessun timore o forma di negatività. L’Inter non ha fretta e al contempo il giocatore sta aspettando con calma. Da escludere l’inserimento di altre squadre.