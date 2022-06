Inter, il tesoretto passa da Pinamonti e Sensi. Skriniar-PSG presto − SI

L’Inter è a caccia del tesoretto per chiudere in positivo il bilancio. Un buon gruzzolo di soldi potrebbe arrivare da Pinamonti e Sensi con l’affondo del PSG nei confronti di Skriniar sullo sfondo

TESORETTO − Il grosso del mercato in entrata è già stato fatto, adesso l’Inter è al lavoro per raccogliere il tesoretto utile per chiudere in positivo il bilancio. Secondo Alfredo Pedullà su Sportitalia mercato, almeno metà dei 60 milioni potrebbe arrivare da Andrea Pinamonti e Stefano Sensi. La valutazione che fa l’Inter sul primo è di circa venti milioni di euro. C’è il Monza (vedi articolo) ma anche altri club italiani. Stessa situazione per il centrocampista, da cui l’Inter spera di racimolare dieci milioni. All’Inter serve anche scaricare qualche ingaggio pesante, i due nomi più gettonati rimangono quelli di Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Infine, da non dimenticare la cessione di Milan Skriniar. Presto si arriverà alla quadra anche per l’addio del difensore slovacco, braccato in particolar modo dal PSG.