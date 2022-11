Gosens, oggi grande occasione: il Bayern Monaco per prendersi l’Inter

Gosens è fra i probabili titolari di Bayern Monaco-Inter di oggi (vedi articolo). Il laterale tedesco cerca il riscatto dopo un anno contrassegnato da problemi fisici (ora risolti) e panchine (che continuano).



ASPETTATIVE DISATTESESE − Quando Robin Gosens era arrivato nella sessione di mercato invernale dello scorso anno, in molti avevano esultato. L’esterno tedesco, aveva infatti dimostrato nelle passate stagioni, di essere un calciatore dalle indiscusse qualità atletiche, con una buona propensione al gol. I tifosi dell’Inter avevano probabilmente ancora negli occhi le sue sgroppate e i suoi tempestivi inserimenti, con cui aveva regalato tante gioie all’Atalanta. Al suo arrivo a Milano però, le cose non sono andate come tutti si aspettavano, e quello che doveva essere un grande colpo di mercato si è presto trasformato in probabile flop.

I PROBLEMI FISICI − Dopo il suo acquisto, tutti, erano comunque consci del fatto di aver preso un giocatore che rientrava da lungo infortunio. Gosens era infatti fuori da diversi mesi e non poteva certo essere al 100% della condizione, cosa che lo avrebbe tenuto lontano dal campo per molto tempo ancora.

IL RIENTRO E LE SCARSE PRESTAZIONI − Finalmente dopo alcuni mesi di attesa, il tedesco rientra in campo per la felicità dei tifosi. Il Gosens dell’Inter sembra però un lontano parente di quello straripante e decisivo visto a Bergamo. Trovare spazio per lui è difficile, complice un Perisic in stato di grazia e una sua mancanza di condizione e di fiducia, derivanti dal lungo stop. Comunque i tifosi lo aspettano. Anzi si schierano dalla sua parte prendendosela con Simone Inzaghi per lo scarso utilizzo.

La Grande Occasione di Gosens

CONVINCERE INZAGHI − Come nella passata stagione, anche in questa Gosens al momento è stato poco impiegato. Inzaghi infatti, gli preferisce quasi sempre Federico Dimarco a cui quest’anno riesce tutto. Nelle sue poche apparizioni inoltre, il tedesco non ha mai convinto a pieno, tranne che per alcune giocate come il gol al Camp Nou.

LA GRENDE OCCASIONE −Finalmente questa sera dopo tanta attesa, e tante partite da subentrato, Gosens avrà la sua chance. Contro il Bayern Monaco infatti, Inzaghi lo schiererà dal primo minuto e tutti gli occhi saranno puntati sulla sua prestazione. Ci si attende che l’ex Atalanta possa finalmente mostrare tutte le sue qualità, per convincere l’allenatore a schierarlo titolare anche in altre occasioni. Se lui farà bene e tornerà a far vedere ciò che sa fare, potrà essere un arma in più nell’arsenale di Inzaghi. Infatti, la sua comprovata vena realizzativa, la sua dinamicità e la sua forza grande fisica, potranno essere un qualcosa da sfruttare per puntare al sogno scudetto.