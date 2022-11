Di Livio: «Rinnovo Skriniar? Conta Inzaghi! La società Inter deve sentirlo»

Di Livio mette Inzaghi come uomo decisivo per il rinnovo di Skriniar con l’Inter. L’ex centrocampista, dal programma Calcio Totale su Rai Sport +, vede nell’allenatore chi può spostare la proposta della società per il contratto in scadenza al 30 giugno.

CHI DECIDE? – Milan Skriniar ha esattamente otto mesi residui di contratto con l’Inter, senza rinnovo da gennaio può firmare con chiunque a parametro zero per la prossima stagione. Angelo Di Livio parla della trattativa: «Secondo me conta anche il pensiero di Simone Inzaghi. Se la società apprezza l’allenatore lo devono sentire sulla questione Skriniar. Hakan Calhanoglu davanti alla difesa? Un’intuizione straordinaria, magnifica. Ci può stare? Assolutamente sì».