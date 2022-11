Bayern Monaco-Inter, Inzaghi rischia un diffidato! Calhanoglu riposa – Sky

In Bayern Monaco-Inter ci sono due diffidati per Inzaghi (vedi articolo). Nonostante ciò l’allenatore sembra intenzionato a schierarne uno titolare, dando riposo ad altri fra cui Calhanoglu. Ne ha parlato Paventi in collegamento da Monaco di Baviera per Sky Sport 24.

LE SCELTE – Arriva qualche novità dalla Germania a poco meno di nove ore da Bayern Monaco-Inter. Così Andrea Paventi: «Non stravolgerà la formazione Simone Inzaghi, ma tre-quattro uomini richiamerà. È appena finito il richiamo muscolare, l’Inter arriva giocando senza pressioni e risparmiando alcuni uomini in vista della Juventus. Alessandro Bastoni riposa sicuramente, molto probabilmente anche Hakan Calhanoglu. Sugli esterni cambia: spazio a Raoul Bellanova e Robin Gosens, che ha trovato poco spazio ma ha segnato il gol più importante della stagione a Barcellona. C’è la possibilità che Lautaro Martinez inizi la partita, anche se è diffidato, giocherà di sicuro Kristjan Asllani».

GLI UNDICI DI PARTENZA – Con Lautaro Martinez titolare niente spazio per Valentin Carboni, per il quale si capirà verso le 14.30 se sarà in distinta o se andrà con la Primavera (in campo alle 16). Da ricordare che in Champions League gli ammoniti sotto diffida saltano l’andata degli ottavi. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Bayern Monaco-Inter, secondo Sky Sport: Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Bellanova, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lautaro Martinez.