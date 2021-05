Inter, non solo il Triplete: oggi anniversario della prima Coppa UEFA

Il 22 maggio non è soltanto la data storica della conquista del Triplete da parte dell’Inter di Mourinho nel 2010 (vedi articolo). Infatti, oggi è anche l’anniversario della prima Coppa UEFA vinta dalla squadra nerazzurra nel 1991 contro la Roma

LA PRIMA COPPA UEFA − Il 22 maggio è una data importantissima nella storia dell’Inter, poiché oltre al noto e leggendario Triplete vinto dalla formazione di José Mourinho nel 2010 contro il Bayern Monaco, oggi è anche l’anniversario della prima Coppa UEFA vinta dai nerazzurri. Era il 22 maggio 1991 quando l’allora Inter allenata da Giovanni Trapattoni si apprestava a portare a casa il trofeo europeo nella finalissima tutta italiana contro la Roma. In quel caso, era ancora in vigore la formula della finale andata e ritorno. Nel primo match, l’8 maggio, i nerazzurri vinsero per 2-0 con le reti di Lothar Matthaus e Nicola Berti. Nel match di ritorno, proprio il 22 maggio, ai giallorossi non bastò l’1-0 siglato da Ruggiero Rizzitelli.