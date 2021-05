Liga, Atletico Madrid campione e in prima fascia Champions

Oltre alla Serie A si conclude in questo fine settimana anche la Liga Spagnola. L’Atletico Madrid di Diego Simeone ha vinto l’undicesimo titolo della sua storia, il secondo sotto la guida del tecnico argentino, e raggiunge l’Inter nella prima fascia della prossima edizione della Champions League.

Si conclude in questo fine settimana la Liga Spagnola. Festa per l’Atletico Madrid che, con la vittoria per 1-2 in rimonta sul campo del Valladolid, può festeggiare l’undicesimo titolo della sua storia, il secondo sotto la guida del tecnico Diego Simeone. Respinto l’assalto finale del Real Madrid a cui non basta la vittoria, anch’essa in rimonta per 2-1, contro il Villarreal. Barcellona e Siviglia le altre squadre spagnole che disputeranno la prossima Champions League. Con la vittoria del titolo l’Atletico Madrid raggiunge l’Inter nella prima fascia della prossima fase a gironi della Champions League, condannando invece il Real Madrid alla seconda fascia.