Inter, non solo Kolarov. Al termine della stagione anche Young verso l’addio

L’Inter al termine della stagione probabilmente dirà addio non solo ad Aleksandar Kolarov, ma anche ad Ashley Young. Uomini di mercato pronto al cambio di marcia.

NON SOLO ESPERIENZA – L’Inter da quando ha ingaggiato Antonio Conte a inizio della scorsa stagione, ha deciso, in comune accordo con il tecnico, di puntare su un mix di giocatori giovani e talentuosi, ma anche altri con esperienza internazionale capace di infondere una mentalità vincente. Con la possibilità di centrare dopo undici anni la vittoria del campionato, la società nerazzurra dovrà poi fare i conti con un upgrade decisivo per dare continuità ai risultati anche negli anni a venire. Se inizialmente l’obiettivo era quello di creare un mix tra giovani e giocatori di esperienza, dalla prossima stagione l’obiettivo sarà quello di svecchiare la squadra e aumentare inevitabilmente il livello qualitativo della squadra per poter competere anche a livello europeo. Come già noto da tempo, al termine di questa stagione Alksandar Kolarov (35 anni) saluterà i nerazzurri dopo una stagione tra più ombre che luci. Stesso destino riguarda Ashley Young (35 anni), arrivato la scorsa stagione dalla Premier League. A differenza del serbo, l’ex Manchester United è stato utile e a tratti indispensabile alla causa Conte. Al termine della stagione l’inglese potrebbe tornare in patria, in particolare al Watford (vedi articolo). In determinati contesti, la scelta di puntare sui giocatori d’esperienza non ha pagato, soprattutto in UEFA Champions League. Come nel caso di Arturo Vidal, arrivato in nerazzurro dopo anni al top tra Juventus, Bayern Monaco e Barcellona. Futuro incerto anche per il cileno (34 anni a maggio), e di lui pesa in particolar modo l’ingaggio di 7,8 milioni lordi.