Cassano va giù piuttosto pesante nei confronti dell’Inter, ribadendo come non gli piaccia il gioco della squadra di Conte. L’ex attaccante nerazzurro, però, trova un raggio di luce in Eriksen: queste le sue parole durante “Bobo TV”, sul canale Twitch di Vieri.

PERPLESSITÀ – Antonio Cassano va giù pesante con le critiche: «L’Inter di Antonio Conte fa il 26% di possesso palla. Come il Borussia Dortmund in Champions League? Se noi parliamo del Manchester City eccetera io dico la stessa identica cosa. L’Inter fa queste partite da quando c’è Conte, col 26% di possesso palla. Puoi fare anche quattro o sei partite decenti, ma l’idea sua è di fare queste partite in difesa. Sta davanti alla sua porta, non va mai a pressare, fa sempre la fase difensiva e poi riparte. L’Inter lo fa da un anno e mezzo, come puoi pensare che faccia un gran calcio? Non scherziamo, non fatemi incazzare! È migliorata cosa? Non fa tre passaggi, butta la palla su Romelu Lukaku. Dal 6 gennaio gioca meglio perché c’è Christian Eriksen, che noi rompiamo da un anno e mezzo. Se metti Roberto Gagliardini giocano sempre alla carlona! Il Napoli vincerà con l’Inter».