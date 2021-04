Young agli ultimi mesi in maglia Inter? Offerta di rinnovo ma scelta fatta

Young è in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 e, nonostante sia tornato a giocare in queste ultime partite, non dovrebbe restare all’Inter. Il difensore inglese pensa al ritorno in patria, come segnala il tabloid britannico The Sun.

DI RIENTRO – Ashley Young ha lasciato l’Inghilterra, per la prima volta in carriera, a gennaio 2020 per trasferirsi dal Manchester United all’Inter. Il difensore ne ha anche parlato recentemente, mostrando la sua soddisfazione per l’esperienza (vedi articolo). Secondo il tabloid inglese The Sun, tuttavia, il suo passaggio in nerazzurro si concluderà al termine di questa stagione. Pur avendo ricevuto una proposta per rinnovare di un altro anno il suo contratto con l’Inter ha deciso di tornare al Watford, la squadra dove ha iniziato la carriera. Gli Hornets, a cinque giornate dalla fine della stagione regolare di Championship, sono secondi a +7 sulla terza. Il ritorno in Premier League è vicino, e Young (cresciuto nel club, dove è rimasto fino al 2007) potrebbe essere il primo regalo.

Fonte: The Sun – Charlie Wyett