Inter-Napoli 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Lukaku Inter

Inter-Napoli 1-0 di ieri sera è una vittoria fondamentale: finalmente i nerazzurri sono riusciti ad avere la meglio in uno scontro diretto. Dal successo del Meazza, nel turno infrasettimanale di Serie A, tante curiosità statistiche: eccole nel dettaglio.

TRE – Le vittorie consecutive dell’Inter contro il Napoli in casa in Serie A. La precedente striscia vincente al Meazza sui partenopei era di addirittura otto successi di fila, conquistati fra il 1996 e il 2011. Le altre affermazioni, oltre a ieri, sono l’1-0 del 26 dicembre 2018 (gol di Lautaro Martinez allo scadere) e il 2-0 del 28 luglio di quest’anno (reti del “napoletano” Danilo D’Ambrosio e ancora di Lautaro Martinez).

TRE – Le espulsioni in carriera di Lorenzo Insigne. L’unica altra con la maglia del Napoli (e in assoluto con una squadra di club) era arrivata proprio contro l’Inter, il 26 dicembre 2018, anche qui per proteste e con una sconfitta per 1-0. La terza è con l’Italia Under-21, l’11 ottobre 2011 contro la Turchia.

CINQUE – I mesi passati dalla precedente gara casalinga di Serie A con la porta inviolata. Curiosamente non avveniva proprio dall’ultimo Inter-Napoli, 2-0 il 28 luglio, poi dieci gol subiti nelle prime cinque gare interne di questo campionato.

TREDICI – I rigori consecutivi messi a segno da Romelu Lukaku: con quello realizzato ieri il belga ha fatto dieci su dieci con la maglia nerazzurra. L’ultimo errore dagli undici metri è datato 26 agosto 2017, quando era al Manchester United, con parata di Kasper Schmeichel (portiere del Leicester City).

QUATTROCENTOSETTE – I minuti, recuperi esclusi, di imbattibilità della porta dell’Inter contro il Napoli in Serie A. L’ultimo gol degli azzurri in campionato è di José Maria Callejon il 30 aprile 2017, al 43′ della partita poi finita 0-1. Successivamente sono arrivati lo 0-0 dell’11 marzo 2018 e i tre successi consecutivi già citati in precedenza.