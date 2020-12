Nainggolan-Cagliari: una contropartita rossoblù sblocca la trattativa? – SM

Nainggolan (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Secondo “Sport Mediaset”, l’Inter potrebbe allentare la presa su Radja Nainggolan qualora il Cagliari decidesse di offrire un suo titolarissimo. Ecco di chi si tratta.

SCAMBIO – Alessio Cragno all’Inter, per il dopo Samir Handanovic, e Radja Nainggolan destinato al percorso inverso. Sarebbe questo il modo migliore per incastrare il ritorno in Sardegna del belga, al momento quasi un separato in casa tra i nerazzurri. La grande prestazione del portiere, classe ’95, proprio contro i nerazzurri, avrebbe convinto la dirigenza a chiederlo come contropartita per Nainggolan. Secondo “Sport Mediaset”, infatti, il Cagliari sarebbe già pronto a premere per il ritorno del figliol prodigo, ma tra i due calciatori sussiste una corposa distanza di valutazione reciproca, da parte dei club, e di ingaggio. Inter e Cagliari ne stanno parlando, in vista del mercato di gennaio, e potrebbe essere questa la soluzione giusta per sbloccare la doppia trattativa.

Fonte: Sport Mediaset