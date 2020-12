Gomez, la pista Inter si sblocca solo con una grande cessione – SM

Alejandro Gomez Atalanta

Le ultime sull’intricata vicenda Alejandro Gomez, che ha letteralmente sconvolto l’ambiente Atalanta nelle ultime settimane. Secondo “Sport Mediaset”, l’Inter diventerebbe una delle piste plausibili soltanto in caso di cessione importante a gennaio

CONDITIO SINE QUA NON – Se Christian Eriksen dovesse realmente lasciare l’Inter, a gennaio, il club nerazzurro piomberebbe su Alejandro Gomez dell’Atalanta. Lo conferma “Sport Mediaset”, sostenendo che la squadra di Antonio Conte avrebbe necessità di sfoltire la rosa, pur restando vigile sulla delicata situazione, in casa bergamasca, che potrebbe regalare un’irripetibile opportunità in sede di calciomercato invernale. Per la verità, il caso Gomez è ancora lontano dal districarsi, e l’argentino sta continuando a dare il suo contributo, da capitano, alla causa nerazzurra. Ma qualora l’Inter dovesse decidere di privarsi del danese, e del suo oneroso ingaggio, avrebbe lo spazio e le risorse economiche per iscriversi alla corsa per il fantasista sudamericano.

