Inter-Milan, Pioli come Inzaghi: Leao nella ripresa, come contrastarlo?

Stando alle ultime di formazione, Pioli dovrebbe schierare il Milan con un inedito 3-5-2, con Origi e Giroud in avanti e Leao in panchina. Il portoghese entrerà a partita in corsa e Inzaghi dovrà essere bravo a contrastarlo

TATTICA – Stefano Pioli cambia. Il tecnico del Milan dovrebbe schierare la sua squadra con un inedito 3-5-2. Gli ultimi risultati poco convincenti hanno convinto Pioli a schierarsi a specchio rispetto all’Inter di Inzaghi, dato il calo dei rossoneri nell’ultimo periodo. La novità di questo schieramento è l’assenza di Rafael Leao dall’11 di partenza. Il portoghese, giocatore imprescindibile per la squadra rossonera, entrerà quasi sicuramente nel secondo tempo. E allora li dovrà essere bravo il tecnico nerazzurro a limitarne l’efficacia. Il numero 17 del Milan agirà sulla fascia presidiata da Skriniar e Darmian – almeno inizialmente – . Il numero 36 aveva svolto un ottimo lavoro di copertura in Supercoppa Italiana, ma Leao questa volta entrerà con una freschezza diversa e potrebbe mettere in difficoltà l’esterno nerazzurro. Ecco che quindi potrebbe essere utile l’inserimento di Denzel Dumfries. L’esterno olandese è apparso in buone condizioni nel match contro l’Atalanta, e potrebbe essere utile anche in fase di spinta, andando ad affrontare un Theo Hernandez sicuramente più stanco dato l’inedito ruolo di esterno a tutta fascia.