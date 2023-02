Materazzi: «Inter-Milan, ecco la cosa più pazza che ho fatto! Tifosi…»

In preparazione e attesa di Inter-Milan di questa sera, Marco Materazzi è stato protagonista ai microfoni del canale ufficiale YouTube del club. L’ex difensore ha parlato di ciò che significava per lui il derby, ricordando anche un episodio particolare…

ATMOSFERA DERBY – Marco Materazzi ha parlato del derby tra Inter e Milan, specialmente per quanto riguarda l’atmosfera che circonda questa speciale partita: «Non avevo riti scaramantici, ma quello che mi manca tantissimo è la vigilia, quando i tifosi salivano ad Appiano Gentile per caricarci. Da tifoso soffri molto di più, sai che non puoi essere in campo e aiutare i compagni a vincere. Devi tifare soffrendo. Nel bene o nel male quando vinci o perdi un derby le prime persone che cerchi sono la famiglia. La cosa più pazza che ho fatto? Indossare la maschera di Berlusconi. L’avevo trovata al supermercato che era il periodo di carnevale. Poi mi sono sentito con il Cavaliere e ci abbiamo scherzato e riso».