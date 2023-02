Nosotti: «Inter determinante in un ruolo. Darmian vero jolly»

Mentre si continua ad attendere con grande ansia il derby di questa sera tra Inter e Milan, proseguono le analisi in vista della partita. Tra queste anche quella di Marco Nosotti, che a Sky Sport ha spiegato i punti di forza della squadra nerazzurra

RUOLO DETERMINANTE – Marco Nosotti ha parlato dei punti di forza dell’Inter in vista del derby di questa sera contro il Milan: «Sulle fasce ha degli interpreti determinanti, costringerà il Milan a uscire e a cercare di fare tanti recuperi offensivi. Quando Darmian arrivò dal Parma non era un tappabuchi soltanto, a me piacque subito. È un uomo di grande versatilità, può giocare a 3, a 4, può fare anche il quinto. Penso proprio che le fasce siano il motivo di lettura di questa partita»