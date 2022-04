Inter-Milan 3-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Milan, all’ultimo tentativo, permette finalmente di vincere un derby stagionale. Evitato un record negativo, segnalato nelle statistiche proposte dal grandioso 3-0 di ieri sera valso la finale di Coppa Italia.

DUE – Le stagioni consecutive dove l’Inter batte il Milan con almeno tre gol di scarto. Nella scorsa c’era stato lo 0-3 del 21 febbraio 2021, valso il definitivo lancio per vincere la Serie A. Non era mai accaduto nella storia ultracentenaria dei derby di Milano che per due annate di fila i nerazzurri trionfassero in maniera così netta nella stracittadina.

QUATTRO – I derby giocati in stagione fra Inter e Milan, con il bilancio finale di una vittoria a testa e due pareggi fra Serie A e Coppa Italia. Nelle ultime due circostanze in cui se n’erano giocati così tanti, 2002-2003 e 2004-2005 con la doppia sfida aggiuntiva in Champions League, i rossoneri erano sempre rimasti imbattuti (cinque vittorie e tre pareggi).

CINQUE – I gol segnati da Lautaro Martinez nei nove derby disputati. Aveva già colpito il Milan con una doppietta nel già citato 0-3 per l’Inter del 21 febbraio 2021, pure lì sbloccando il risultato in avvio (5′). Soltanto contro il Cagliari il Toro ha trovato più volte la via della rete in carriera, sei in sette presenze.

UNDICI – Gli anni dopo cui l’Inter è riuscita a qualificarsi in finale di Coppa Italia. Non succedeva dalla stagione 2010-2011, superando la Roma per poi avere la meglio sul Palermo nell’ultimo atto. Poi nelle edizioni successive c’erano state ben quattro eliminazioni in semifinale.

VENTIDUE – Gli anni passati dall’ultima volta in cui l’Inter era riuscita a eliminare il Milan in una doppia sfida. Anche lì era Coppa Italia, ma quarti di finale: il 12 gennaio 2000 vittoria per 2-3 in trasferta, seguita quindici giorni dopo da un pareggio per 1-1 al ritorno.