Kalulu in fuorigioco, ma infastidisce Handanovic? La moviola – TS

Inter-Milan, la direzione di gara Mariani, secondo l’edizione odierna del Tuttosport, lascia perplessi. L’analisi dell’episodio Kalulu-Handanovic secondo il quotidiano

LA MOVIOLA – Inter-Milan, la direzione di Mariani, priva di gravi errori lascia però perlplessi. È questa la linea del Tuttosport oggi in edicola, che analizza gli episodi avvenuti nel corso del Derby. Secondo il quotidiano, nel primo tempo mancano due gialli: uno per Perisic, per fallo su Theo Hernandez ed uno su Darmian per fallo su Leao. Corretto il giallo al francese del Milan per il fallo su Correa. Non c’è rigore per il contatto Theo-Darmian in area rossonera al 10′ della ripresa. Al 18′ l’arbitro non fischia fallo su Kalulu che pesta il piede a Lautaro Martinez lanciato a rete.

L’ EPISODIO – Al 21′ l’episodio contestato dal Milan: angolo, respinta di Tomori (di petto) e palla che arriva a Bennacer che calcia e segna. Mariani convalida e poi annulla per fuorigioco di Kalulu. Fuorigioco che c’è con il francese che copre la visuale ad Handanovic ma, secondo il quotidiano, restano dei dubbi: il tiro del centrocampista del Milan non è sulla stessa traiettoria.

Fonte: Tuttosport