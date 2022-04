Inter-Milan LIVE: cronaca, interviste, pagelle e tutti gli aggiornamenti da San Siro

Inter-Milan è la Semifinale di ritorno di Coppa Italia, arrivata a un passo dalla finalissima di Roma. L’ultimo Derby di Milano stagionale va in scena presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro alle ore 21:00. Su Inter-News.it tutti gli aggiornamenti in diretta con le principali notizie LIVE, dal pre-match al post-match. Articolo in aggiornamento dal basso verso l’alto

Pre-Match di Inter-Milan

ORE 20:45 – Tocca all’AD Sport nerazzurro Beppe Marotta parlare nel pre-partita del Derby di Milano. Ecco le sue dichiarazioni a Sport Mediaset.

Marotta: «Inter-Milan test importante! Ci sarà tempo per il mercato»

ORE 20:19 – In attesa dei primi contenuti in arrivo direttamente dal terreno di gioco, il grande protagonista è sugli spalti. Riecco a Milano “L’Imperatore” Adriano, che torna a parlare ai microfoni di Inter TV.

Adriano: «Molto felice di essere qui, sempre grato all’Inter! Un piacere»

ORE 19:43 – A San Siro si inizia a fare sul serio con le formazioni ufficiali di Simone Inzaghi e Stefano Pioli per il Derby di Milano di Coppa Italia.

Inter-Milan: le formazioni ufficiali! Inzaghi rinuncia non solo a Dzeko dal 1′

