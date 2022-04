Brozovic lavatrice, poi poker di 7: tutti i voti nerazzurri in Inter-Milan – CdS

Brozovic sembra essere tornato ai suoi livelli e lo dimostrano le ultime prestazioni in maglia nerazzurra. Il centrocampista croato, tornato al gol nell’ultimo weekend, in Inter-Milan torna anche all’assist. Di seguito tutti i voti nerazzurri ripresi dalle pagelle del Corriere dello Sport oggi in edicola

IL PODIO NERAZZURRO – Il migliore in campo dopo Lautaro Martinez (vedi articolo) è Marcelo Brozovic che, senza finire sul tabellino dei marcatori, porta a casa un 7,5 degno di nota: “Una sorta di ‘lavatrice’ in mezzo al campo. Nel senso che pulisce ogni pallone che capita tra i suoi piedi. Finisce pure lui meritatamente in vetrina con l’assist per il terzo gol”. Il centrocampista croato completa il podio nerazzurro in Inter-Milan, alle spalle dell’attaccante argentino e del tecnico Simone Inzaghi in panchina.

TUTTI I VOTI – Per il Corriere dello Sport odierno sono da 7 Samir Handanovic in porta, Stefan de Vrij in difesa, Nicolò Barella a centrocampo e Ivan Perisic a sinistra. In difesa Milan Skriniar e Alessandro Bastoni si fermano a 6,5. Stesso voto a centrocampo per Matteo Darmian titolare a destra e Robin Gosens subentrato a sinistra. Le pagelle del collega Pietro Guadagno si chiudono in attacco con Joaquin Correa, che completa il quadro di chi va oltre il 6. I “peggiori” in campo, infatti, arrivano comunque alla sufficienza piena.

SENZA VOTO – Difficile da giudicare con un voto la prestazione di Danilo D’Ambrosio, in campo per i minuti finali.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

