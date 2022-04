Lautaro Martinez: «Lavoriamo per portare l’Inter in alto! Pensare alla Roma»

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta dai nerazzurri 3-0 che volano così in finale. Di seguito le sue dichiarazioni

SERATA DA SOGNO – Lautaro Martinez parla così ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Inter-Milan: «Sono contento perché siamo passati, abbiamo raggiunto un’altra finale e siamo contenti perché lavoriamo per portare l’Inter in alto. La gente è contenta di questo e anche noi. Ora guardiamo alla prossima. Serata da sogno? Sì perché c’erano i miei genitori qui, niente non posso chiedere di più. Questa vittoria è per loro che sono sempre dietro e mi sorreggono per non farmi cadere. Ringrazio sempre il pubblico, ci sono parole che non mi piacciono come ho detto l’altra volta ma difendo sempre la maglia perché mi hanno dato sempre fiducia. Fiducia in più per la volata scudetto? In quel senso siamo tranquilli perché sappiamo di aver perso punti importanti ma dobbiamo pensare partita dopo partita perché abbiamo impegni duri e dobbiamo affrontarli tutti come abbiamo fatto oggi».