Milan in vendita, stadio pure: tutto in 10 giorni. E l’Inter può essere esclusa – CdS

Milan vicina a cambiare proprietà e quindi a rendere il suo progetto più interessante dal punto di vista degli investimenti. Secondo quanto appreso dal Corriere dello Sport odierno, i nuovi proprietà sono interessati a rilanciare il brand della società rossonera a partire dal nuovo stadio. Che potrebbe non essere più in coppia con l’Inter

NUOVO STADIO MILAN(O) – Scambio di documenti in corso con annessa analisi dei conti. La due diligence rossonera è iniziata, con l’esclusiva, e punta a terminare entro inizio maggio. Il Milan tra poco più di una decina di giorni potrebbe avere un nuovo proprietario. Si tratta del fondo Investcorp, che è in trattativa per convincere Elliott (vedi focus). Una cessione che non riguarderà solo le quote di maggioranza del club rossonero. Tra i principali obiettivi di Investcorp c’è ovviamente il nuovo stadio di proprietà. Stadio che il Milan potrebbe costruire da sé, escludendo l’Inter dal progetto condiviso. Infatti, come evidenziato dal collega Antonio Vitiello sulle pagine del Corriere dello Sport oggi in edicola, Elliott cederà alla nuova proprietà anche il progetto stadio. Di conseguenza, in caso di ulteriori rallentamenti lato Inter, il Milan potrà avanzare in solitaria. Dopo aver deciso la zona per costruire il nuovo impianto in sostituzione dello Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, ovviamente.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Vitiello

