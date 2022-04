Carnevali a San Siro per Inter-Milan: discorsi su Scamacca e non solo – TS

Andrea Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, ieri sera era presente a San Siro per assistere ad Inter-Milan. Non solo campo però, secondo l’edizione odierna del Tuttosport, si è parlato anche di mercato

MERCATO – L’Inter con la vittoria sul Milan di ieri sera ha conquistato la finale di Coppa Italia. Ad assistere al trionfo nerazzurro c’era anche Andrea Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo. Secondo quanto riferito dal quotidiano, la presenza del dirigente dei neroverdi è stata occasione per approfondire, con le due squadre, discorsi legati al mercato. I nerazzurri, da tempo, sono interessati a Scamacca individuato come erede di Dzeko nell’attacco nerazzurro. Marotta e la dirigenza, poi, approfondiranno il discorso legato a Frattesi, altro calciatore in orbita Inter su cui, però, è forte l’interesse della Juventus.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini