Inter, mercato in entrata (quasi) definito. Poi un’uscita? Un nome

L’Inter ha praticamente definito quelli che potrebbero essere gli ultimi colpi di mercato, vale a dire Samardzic dall’Udinese, Sommer dal Bayern Monaco e Scamacca dal West Ham. Gli accordi sono ormai stati trovati, adesso è solo questione di dettagli e tempistiche da sistemare. Ora tocca solo capire se può partire qualcuno

ENTRATE – L’Inter di Simone Inzaghi sta lentamente prendendo forma. Dopo l’addio di tantissimi senatori, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno decisamente svecchiato la rosa con giovani forti e affermati e qualche innesto d’esperienza. Le prossime mosse sono state praticamente già definite: Lazar Samardzic è ormai a un passo dalla fumata bianca, così come Yann Sommer. La trattativa per quest’ultimo si è spinta fin troppo per le lunghe ma la volontà del portiere svizzero è chiarissima. Tocca al Bayern Monaco liberarlo. Poi c’è Gianluca Scamacca che dopo un solo anno di Premier League ha deciso di fare ritorno in Italia: l’Inter è vicina all’accordo definitivo con il West Ham sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus.

Inter, il mercato in entrata sta per essere definito: qualcuno può ancora uscire?

Insomma, dopo gli arrivi di Davide Frattesi, Yann Bisseck, Juan Cuadrado e Marcus Thuram la dirigenza nerazzurra è pronta a concludere altri tre colpi in entrata. Ma la domanda è: qualcuno può ancora partire? Nonostante le già tante partenze, non è da escludere un’ulteriore uscita. L’indiziato numero uno è Joaquin Correa che ha offerte dall’Arabia Saudita e starebbe valutando l’addio. Solo in quel caso potrebbe arrivare un altro colpo in entrata.