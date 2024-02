Inter, attenta! Il Lecce in casa fa le sue fortune (e ha più punti di una big)

Quella di domenica alle 18 per l’Inter non sarà una trasferta così semplice come ci si potrebbe immaginare. Il Lecce, infatti, tra le mura di casa ha costruito le sue fortune in questa stagione. Raccogliendo anche più punti di una big.

TRASFERTA INSIDIOSA – Ormai lo sappiamo, tutte le partite hanno le loro difficoltà. Potrebbe sembrare una frase fatta, ma, se andiamo a vedere la trasferta di Lecce che attenderà l’Inter domenica alle 18, non lo è poi molto. I salentini, infatti, hanno costruito molto delle loro fortune in questo campionato proprio tra le mura di casa. Prendendo in considerazione solo le gare giocate al Via del Mare, il Lecce è dodicesimo in classifica (di contro è 18esimo per i punti raccolti in trasferta e 13esimo nella classifica generale), con 19 punti fatti sui 24 totali. Per dare un peso a questo numero, il Lecce ha raccolto un punto in più del Napoli considerando le partite giocate in casa. Punti che sono frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e sole tre sconfitte. Insomma, l’Inter non dovrà prendere sotto gamba questa trasferta, che va anche a piazzarsi tra due scontri difficili contro l’Atletico Madrid e il recupero della prossima settimana contro l’Atalanta.