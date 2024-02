Inzaghi, contro il Lecce quasi ‘en-plein’: il bilancio tra Inter e Lazio

L’Inter si prepara ad affrontare il Lecce nella sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A. Simone Inzaghi arriva alla gara con un bilancio quasi perfetto contro i salentini da allenatore.

BILANCIO – Da allenatore, Simone Inzaghi ha affrontato fin qui il Lecce per cinque volte. Tre sulla panchina dell’Inter (quella di domenica sarà la quarta) e due su quella della Lazio. Un bilancio quasi perfetto per il tecnico nerazzurro, che ha raccolto quattro vittorie e una sola sconfitta, al tempo della panchina biancoceleste. In nerazzurro, Simone Inzaghi ha conquistato una vittoria per 1-2 in trasferta e due casalinghe per 2-0, tra cui l’ultima quella dello scorso dicembre. Sulla panchina dei capitolini, invece, un KO fuori casa per 2-1 e una vittoria casalinga per 4-2. Domenica la sua opportunità per proseguire in una striscia davvero positiva.