Inter-Lazio 3-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Lazio vale la qualificazione alla finale di Supercoppa Italiana, in programma dopodomani contro il Napoli. Dal 3-0 grandi numeri anche guardando solamente questo trofeo, per la prima volta con la formula della Final Four.

TRE – Gli Inter-Lazio giocati fuori dall’Italia. Nel 1998, in finale di Coppa UEFA, era arrivata un’altra vittoria per 3-0 a Parigi. Nel 2009, proprio in Supercoppa Italiana, una sconfitta per 1-2 ma a Pechino.

TRE – Le partite di Supercoppa Italiana fra Inter e Lazio. Il 3-0 di ieri è la prima vittoria nerazzurra, coi biancocelesti che si erano aggiudicati le precedenti due sfide. L’8 settembre 2000 non bastò il vantaggio lampo di Robbie Keane: all’Olimpico fu sconfitta per 4-3, con l’ultima rete del bidonissimo Vampeta. L’8 agosto 2009, il già citato precedente di Pechino, vinse la Lazio pur in una partita dominata per larghi tratti e con molta fortuna (a segno Matuzalém e Tommaso Rocchi seguiti da Samuel Eto’o).

CINQUE – Le partite di Supercoppa Italiana dove Simone Inzaghi è stato allenatore. Le ha vinte tutte e cinque, quattro finali più la semifinale di ieri. E in aggiunta aveva anche una da giocatore, curiosamente proprio Lazio-Inter quando era in biancoceleste: l’8 settembre 2000 non giocò (rimase in panchina) nel già citato 4-3.

QUATTRO – I gol di Davide Frattesi in stagione. Quello che ha chiuso Inter-Lazio è il terzo da subentrato, dopo i due in Serie A contro il Milan nel derby e il Verona. L’unico realizzato partendo da titolare è quello di Champions League sul campo del Benfica nel 3-3 dello scorso 29 novembre.

DODICI – Le qualificazioni dell’Inter alla finale di Supercoppa Italiana, ovviamente le precedenti undici in gara secca. Era già stato eguagliato il Milan al secondo posto come numero di partecipazioni, ora anche come numero di finali. Al primo posto c’è la Juventus, con diciassette.