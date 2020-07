Inter, la difesa adesso funziona: la migliore in Serie A. Conte soddisfatto

L’Inter, con la rotonda vittoria di ieri sera contro la SPAL, è tornata a secondo posto in classifica, a sei punti dalla capolista Juventus. I nerazzurri, al netto dei problemi difensivi presentati post lockdown, hanno la miglior difesa della Serie A ed il secondo miglior attacco

DIFESA TOP – La fase difensiva dell’Inter, nel post lockdown, era apparsa meno solida rispetto a quanto visto nella prima parte di stagione. Si sono visti numerosi errori macroscopici, da parte di giocatori che, nel girone d’andata, erano di sicuro affidamento. Dopo il pareggio con il Verona, però, la squadra ha reagito bene e, numeri alla mano, è la miglior difesa del campionato. Già durante la sfida contro il Torino, al netto dell’errore di Handanovic che era costato il gol dell’iniziale vantaggio granata firmato Belotti, si erano visti dei miglioramenti. La squadra, infatti, aveva sofferto poco ed aveva concesso pochissimi spazi di manovra al Torino che, raramente, si era affacciato pericolosamente dalle parti di Handanovic. Nella serata di ieri, nella sfida contro la SPAL, è stata confermata la tendenza positiva. La difesa ha retto bene, concedendo un’unica grande occasione alla SPAL, il tiro di Petagna stampatosi sulla traversa. La strada tracciata è quella giusta.

CONTINUITA’ – Per continuare a sperare nello scudetto e sperare di far bene nel cammino di Europa League, la squadra deve ritrovare la continuità avuta nella prima parte di stagione e che sembrava persa alla ripresa del campionato. La difesa nerazzurra sembra aver preso nuovamente le misure giuste, anche se bisognerà vedere l’Inter affrontare squadre di più alto blasone e con un tasso tecnico offensivo superiore rispetto a Torino e SPAL. Conte può ritenersi soddisfatto, al netto delle critiche ricevute durante le ultime settimane, l’Inter è seconda in classifica e può vantare il secondo miglior attacco del torneo( alle spalle dell’Atalanta) e la miglior difesa della Serie A. Numeri che, in casa nerazzurra, non si vedevano da tempo