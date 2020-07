Sanchez, l’Inter cerca l’accordo con il Manchester United: le ultime – Sky

Alexis Sanchez è sempre più importante per l’Inter. I nerazzurri sono al lavoro per prolungare la permanenza dell’attaccante cileno almeno fino alla fine di agosto, per consentirgli di disputare l’Europa League con i nerazzurri. Poi si cercherà l’accordo per acquistare il cileno a titolo definitivo dal Manchester United. Il punto di Marco De Micheli per “Sky Sport 24”

STRATEGIA – L’Inter cerca l’accordo con il Manchester United per trattenere Alexis Sanchez: «La situazione tra l’Inter ed il Manchester United è quella raccontata nelle ultime settimane. Sta crescendo complici le prestazioni del cileno. Dopo un lungo infortunio è tornato ed è stato decisivo nelle ultime partite. Proprio per questo l’Inter vorrebbe prolungare la sua permanenza in nerazzurro. Ad oggi l’accordo con lo United è fino al primo turno di Europa League con il Getafe. L’idea dell’Inter è quella di proporre al club inglese di tenere il cileno fino alla fine di agosto e di pagare una penale nel caso in cui i due club dovessero affrontarsi nel corso dell’Europa League. I sorteggi che ci sono stati nella scorsa settimana prevedono che le due squadre possano incontrarsi solo in finale. Successivamente i nerazzurri proveranno ad accordarsi per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore».