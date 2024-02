Inter-Juventus è anche Sommer contro Szczesny: 13 a 12!

Non c’è solo il duello tra attaccanti Lautaro Martinez-Vlahovic a fare da padrone in Inter-Juventus. Ma anche quello tra portieri, con Sommer che sfida Szczesny.

SARACINESCHE – Tanta, tantissima attesa per Inter-Juventus e per i duelli che questa partita sarà in grado di regalare. Un esempio è quello tra Lautaro Martinez e Vlahovic, ma anche il derby turco tra Calhanoglu e Yildiz. Uno dei più importanti, però, si giocherà in porta. Ed è quello tra Sommer e Szczesny, sicuramente i due portieri migliori del campionato. E, considerando il fatto che Inter e Juventus sono le due migliori difese della competizione, non potrebbe essere altrimenti. Per capirci meglio: 13 sono le gare in Serie A con la porta inviolata per Sommer – grazie anche al rigore parato la scorsa giornata a Nico Gonzalez – e 12 quelle per Szczesny (seppur con una partita in più). Dati impressionanti che fanno capire il livello di questi due portieri, in particolare quello nerazzurro. Che renderanno sicuramente arduo il compito alle due punte di diamante di Inter e Juventus.