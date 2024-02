Inzaghi e Allegri concordano su un punto: ma lo pensano davvero?

Inzaghi e Allegri hanno parlato alla vigilia di Inter-Juventus, scontro al vertice in programma domenica alle ore 20.45 a San Siro. Nelle dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro e in quelle dell’allenatore bianconero c’è un punto in comune, ovvero la percezione di una sfida non ancora decisiva: lo pensano davvero?

CONCORDI – Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri sono due facce della stessa medaglia, con ideologie e modi di fare completamente differenti. L’allenatore interista, che dal suo arrivo a Milano ha stravolto il proprio stile comunicativo, quest’anno ha deciso di non nascondersi sull’obiettivo principale della sua Inter, ovvero lo scudetto della seconda stella. L’allenatore bianconero preferisce invece scaricare la pressione sull’avversario, un po’ per tattica e un po’ perché consapevole di un’Inter forse più rodata negli uomini rispetto a una rosa molto forte come quella della Juventus ma anche abbastanza giovane (come Sinner, ricordate?). Nelle rispettive conferenze stampa della vigilia di Inter-Juventus i due allenatori concordano su una cosa: non si tratta di una partita decisiva. Ma lo pensano davvero?

Inzaghi e Allegri, allenatori esperti che sanno ma non dicono

Ovviamente, in qualsiasi modo vada a finire, non potrà dirsi deciso nulla. Banalmente anche solo perché il campionato è molto lungo e tutto può succedere. È altrettanto ovvio che una vittoria, sia per l’una che per l’altra squadra, darebbe molto sia in classifica ma soprattutto a livello psicologico. Lo stesso può dirsi della sconfitta. In caso di parità, come all’andata, tutto rimarrebbe nel limbo senza un vero sconfitto. Come a rimandare un discorso che, qualora domani sera ci fosse un vincitore, sarebbe quantomeno intavolato più da una parte che dall’altra. Inzaghi e Allegri sono due allenatori esperti, sanno che in qualche modo Inter-Juventus è sempre decisiva e dopo essersi accontentati all’andata domani sera saranno pronti a scoprire le proprie carte. Ma non lo ammetteranno mai.