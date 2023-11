Inter, con la Juventus come col Milan: due big match post sosta Nazionale!

Dopo la sosta per le Nazionali l’Inter dovrà affrontare la Juventus. Un altro big match come al rientro in campionato a settembre, col Milan. Ma non solo. Ecco un dato interessante.

DATO INTERESSANTE – La parte più difficile della pausa per la Nazionale è aspettare che passi. Il tempo, in questi casi, sembra quasi fermarsi. A maggior ragione, poi, se si sa che ad attenderci, al rientro in campionato, ci sarà un big match. Proprio come quello in programma il prossimo 26 novembre, fra Inter e Juventus, nella cornice dello Stadium di Torino. Più cresce l’entusiasmo e la voglia di assistere a uno scontro diretto dal peso così importante e più le lancette scorrono con maggior lentezza. Eppure, dovremmo esserci abituati a questo fastidioso meccanismo, perché non è la prima volta che si verifica. Basta riavvolgere il nastro a poche settimane fa per ricordarlo. Sì, perché se in tutta questa noiosissima faccenda del blocco per le Nazionali c’è un dato interessante è proprio quello che viene a galla spulciando il calendario dell’Inter.

IL PRECEDENTE – Al termine della sosta del mese di novembre l’Inter incontrerà una delle acerrime nemiche in Serie A, nonché attualmente diretta avversaria nella corsa allo scudetto: la Juventus. Così come, dopo la prima pausa stagionale, quella di settembre, i nerazzurri sfidarono i cugini del Milan, anch’essi secondi all’epoca del famoso derby milanese. Famoso, eccome, visto il godurioso risultato finale di quella maxi sfida di San Siro. La speranza, a questo punto, è che anche questa pausa porti “fortuna” alla squadra di Simone Inzaghi, considerando la coincidenza nelle tempistiche e nel peso degli impegni. Di certo alcune delle notizie che arrivano dai ritiri delle Nazionali impediscono di mantenere un clima di sicurezza e tranquillità in questo senso. Tuttavia, ciò su cui l’Inter in questo momento dovrebbe focalizzarsi è il fatto che quest’anno la pausa ai giocatori non ha mai fatto male, almeno non dal punto vista meramente fisico.

A TORINO – Tornando al campo, infatti, anche lo stop del mese di ottobre è risultato proficuo. In quel caso non si trattò di un vero e proprio “big match” perché l’avversaria non era una squadra di alta classifica come il Milan o la Juventus. Anche il Torino, affrontato dopo quasi 15 giorni di pausa, però, avrebbe potuto avere le sue insidie. Soprattutto perché prima della sosta l’Inter lasciò il campionato con lo scivolone contro il Bologna. La trasferta a Torino del 21 ottobre, però, andò più che bene per gli uomini di Simone Inzaghi, che chiusero con un netto 0-3. Un motivo in più, questo, per sperare – e credere – in un ritorno positivo in campionato e anche nel capoluogo piemontese.