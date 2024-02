Inter-Juventus, sei ancora il derby d’Italia? Per molti no da una data!

In molti considerano ancora Inter-Juventus come il classico ‘derby d’Italia’. Una denominazione che però, secondo molti tifosi nerazzurri, non è più valida da una data ben precisa.

DERBY D’ITALIA – Il grandissimo giornalista Gianni Brera nel 1967 conia una definizione per Inter-Juventus, ovvero, “Il derby d’Italia”. Al momento nerazzurri e bianconeri erano le due squadre con più scudetti in bacheca (in realtà anche ora, sebbene la squadra di Simone Inzaghi sia a parimerito con il Milan), e da qui la definizione che ancora oggi viene largamente utilizzata. Ma non più da tutti. Per molti tifosi dell’Inter, infatti, non si può più parlare di derby d’Italia per un motivo ben preciso: la retrocessione in Serie B dei torinesi nell’ormai lontano 2006, dopo lo scandalo Calciopoli. Una macchia che permette all’Inter di essere l’unica squadra ad aver giocato tutti i campionati di Serie A disputati fino a oggi. Insomma, i veleni sono tanti. Ma derby d’Italia o no, questa sera sarà (di nuovo) una vera e propria sfida scudetto.