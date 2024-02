Inter-Juventus, Allegri inverte ancora le gerarchie: probabile formazione

A poche ore da Inter-Juventus cambiano ancora le gerarchie per un ballottaggio di Massimiliano Allegri. Di seguito le ultime informazioni sulla probabile formazione.

PROBABILE FORMAZIONE – A Milano cresce la tensione per l’attesissima sfida di campionato che andrà in scena questa sera a San Siro. Per Inter-Juventus è quasi tutto pronto, compresi gli allenatori. Le scelte di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, che fra qualche ora verranno ufficializzate, sembrano essere già chiare a tutti. Solo nell’ambiente bianconero regna un po’ di indecisione, soprattutto per quel che concerne l’attacco. Nel corso della settimana, infatti, sono state cambiate più volte versioni sul giocatore titolare che avrebbe affiancato Dusan Vlahovic.

BALLOTTAGGIO – All’inizio Kenan Yildiz era dato come favorito per scendere in campo dal 1′, poi il rientrate Federico Chiesa è passato in vantaggio. Ora, a poche ore dalla sfida, sembra esserci ancora un altro cambio di rotta per Allegri. In Inter-Juventus sarà molto probabilmente il giovane Yildiz a trovare il posto da titolare, con Chiesa ancora non al top della condizione che potrà subentrare in supporto a partita in corso. Di seguito la probabile formazione integrale di Allegri per il match delle 20.45.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.