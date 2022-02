Inter, in attacco non c’è un piano B. Errore dar via Satriano? – TS

L’Inter martedì è pronta ad affrontare il Milan del derby di andata delle semifinali di Coppa Italia. Una partita importante per i nerazzurri per alzare il morale in vista del rush finale di stagione. Intanto però ci si interroga sul piano B in attacco vista la crisi dei giocatori offensivi.

PIANO B – Era stato contestato a Conte l’anno scorso quando l’Inter uscì dalla Champions League. Viene contestato ora a Simone Inzaghi per il periodo di appannamento in zona gol. Gli attaccanti non segnano da un po’ e il piano B, in casa Inter, non sembra esserci. Come scrive Tuttosport questa mattina in edicola, l’Inter forse ha sbagliato a dar via Martin Satriano. L’attaccante, giovane e con entusiasmo, poteva essere una risorsa preziosa per i nerazzurri che, visto il blocco degli attaccanti, potevano puntare sulla sua voglia di imporsi per svoltare. Una cosa, quella di puntare sui giovani, che ebbe il coraggio di fare Roberto Macini nel 2008 quando mise in campo un appena 17enne Balotelli durante l’infortunio di Ibrahimovic. Senza Correa (vedi articolo), poteva essere una carta importante Satriano?

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino