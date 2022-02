Ibrahimovic, niente Milan-Inter. Assente anche Tonali – CdS

Martedì c’è una sfida tanto importante quanto affascinante. L’Inter di Simone Inzaghi infatti fa “visita” al Milan di Pioli nell’andata del derby di Coppa Italia valido per la semifinale. Ecco le ultime dai rossoneri in vista dell’impegno di Coppa e su Zlatan Ibrahimovic.

ASSENZE – L’Inter vuole e deve tornare a vincere. I nerazzurri non lo fanno da un po’ e ora serve che si torni ad assaporare il giusto della vittoria. Martedì c’è un impegno importante che potrebbe dare morale. Il derby di andata di semifinale di Coppa Italia contro il Milan potrebbe riaccendere la scintilla nella testa dei giocatori di Simone Inzaghi (vedi articolo). Il Milan, dal canto suo, si trova più o meno nella stessa situazione. Due pareggi consecutivi, poco gioco prodotto e qualche mugugno. Pioli, come scrive il Corriere dello Sport, non dovrebbe avere tanti dubbi nella formazione. Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, ancora in recupero dopo il fastidio al tendine e dopo un mese di palestra. I rossoneri poi non avranno anche Tonali, squalificato nei quarti contro la Lazio. La formazione dunque dovrebbe vedere giusto un cambio per reparto con i ballottaggi tra Florenzi e Calabria, Kessie e Krunic sulla trequarti in caso Brahim Diaz finisse in panchina e Messias-Saelemakers sulla destra.

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Vitiello